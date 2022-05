Hoop en vertrouwen, dat zijn nu de sleutelwoorden in Tilburg

"Eindelijk!" Derrick Köhn was blij met zijn doelpunt woensdagavond tegen SC Cambuur. Vanwege het moment waarop hij zijn eerste van het seizoen wist te maken en het feit dat hij eindelijk scoorde. Maar de vreugde was niet enorm groot, omdat de Tilburgse ploeg afhankelijk is van andere ploegen om degradatie te ontlopen.

Gek was het idee niet dat de spelers van Willem II de virtuele ranglijst onder ogen hadden gekregen, want tussen de eerste en tweede helft zat een flink verschil. “De eerste helft was niet goed. Iedereen was natuurlijk gemotiveerd, dit was een hele grote wedstrijd. Maar het was niet goed. In de kleedkamer werd veel gepraat, we moesten het omdraaien. Iedereen was elkaar aan het ‘pushen’. ‘We gaan ze pakken’, zei iedereen. We hebben het geprobeerd, helaas is het niet gelukt.”

Willem II ging met een 1-0 achterstand de rust in, terwijl Fortuna Sittard op dat moment nog op een gelijkspel stond. Köhn kreeg de tussenstanden niet mee. “Nee, ik heb niets gezien. Alleen na de wedstrijd. Toen kwamen we in de kleedkamer en kregen we het te horen. Maar vanaf de eerste minuut tot het einde waren we gefocust op onszelf.”

“Hier zijn we niet echt tevreden mee”, zei de linksback over het gelijkspel. “We kwamen hier natuurlijk om te winnen. En als je dan de andere resultaten ziet. Fortuna is goed voor ons, Sparta natuurlijk niet. Maar we wilden vooral zelf winnen.”

Zelf speelde hij een grote rol, door de gelijkmaker binnen te werken. Een minuut eerder was hij samen met ploeggenoot Max Svensson nog de schlemiel toen ze in zeer kansrijke positie elkaar in de weg liepen. "Mijn ogen waren alleen gericht op de bal, die van Max ook. Hij wilde scoren, ik wilde scoren. En toen renden we tegen elkaar aan. Ik was boos en teleurgesteld, het was echt een grote kans. Als ik er niet was of Max niet, was het een goal geweest. We stonden zo vrij. Ik ben blij dat ik daarna als nog scoor en Willem II help met dat doelpunt. Eindelijk scoor ik. Ik ben er echt blij mee, omdat hij echt belangrijk was. Maar de teleurstelling van het resultaat overheerst.”

Nu kijkt iedereen naar zondag. Er zijn nog een paar ontsnappingsroutes die Willem II kan bewandelen om langer in de Eredivisie te blijven. Daarvoor is het afhankelijk van de resultaten bij NEC-Fortuna Sittard en Heracles Almelo-Sparta Rotterdam. Maar voor het mag hopen op gunstige resultaten op andere velden, moet het sowieso zelf winnen van FC Utrecht. "Dat is de grote finale. We moeten alles geven, die wedstrijd moeten we winnen. We zullen er staan”, zegt Köhn vol vertrouwen. “Natuurlijk is de situatie lastig. We moeten zelf alles geven en winnen, maar dan nog moeten we hopen op goede resultaten.” De Duitser richt zich even op de andere clubs. “Please, NEC en Heracles Almelo, please! Ik hoop dat ze winnen.”