Trainer Maurice Steijn en familie bedreigd, dit keer wél aangifte

Sparta-trainer Maurice Steijn gaat donderdag aangifte doen na nieuwe bedreigingen vanuit de supportersschare van NAC. Dat heeft de coach, die na vorig seizoen weg moest bij de Bredase club, donderdag bij ESPN gezegd. Volgens Steijn worden ook zijn kinderen bedreigd: 'Dit tart alles'.

Maurice Steijn vertrok vorig jaar juni bij NAC Breda. Als reden werd aangegeven dat hij en zijn gezin bedreigd zouden zijn door de NAC-aanhang. Opmerkelijk was echter dat de coach nooit aangifte deed en dat er geen concreet bewijs voor werd geleverd. In Breda werd het verhaal dan ook door een groot deel van de supporters naar het land der fabelen verwezen. De dreigementen zouden door Steijn, nu werkzaam bij Sparta Rotterdam, zijn verzonnen.

Maar dinsdagavond bleek dat de gebeurtenissen van vorig seizoen, waar of niet waar, nog altijd hoog zitten bij de familie Steijn. Zoon Sem scoorde in het Rat Verlegh Stadion voor ADO Den Haag tegen NAC en provoceerde daarna het publiek. Hij stak daarbij onder meer zijn middelvinger op en zei later daar geen spijt van te hebben. Vader Maurice vond dat een goede actie.

Aangifte van bedreiging

Dat vond men in Breda niet en het maakte veel reacties los. En volgens Maurice Steijn opnieuw op een zeer agressieve en ontoelaatbare manier. Wat Steijn vorig jaar naliet, gaat hij nu wel doen. Er volgt donderdag aangifte bij de politie.

"Dat hebben we vorig jaar nagelaten, omdat we het niet nog groter wilden maken", vertelde Steijn bij ESPN. "Maar wat er vandaag ook weer is binnen gekomen, ook richting mijn kinderen, tart alles. Dus daar gaan we aangifte van doen."

"Bij deze wil ik ook alle mensen die mee hebben gedaan aan karaktermoord richting mij bedanken dat ook mijn kinderen nu weer volop bedreigd worden. Ik zie bij jullie iemand in de studio zitten en die heeft daar ook aan meegedaan."

NAC is op de hoogte gesteld

Steijn heeft woensdag contact gezocht met NAC over de dreigementen aan zijn adres en die van zijn gezin. "Er is vandaag weer heel veel gebeurd. Er is ook heel veel contact geweest over de veiligheid binnen NAC. Of ik het vorig seizoen nou wel of niet goed heb gedaan, ik heb volgens mij geen misdaad begaan."

"Ik kon gisteren nog niet eens op een veilige manier bij NAC mijn oud-ploeggenoten of mijn oud-collega's en oud-stafleden veilig een hand geven. Dan moeten we goed nadenken of dat de normale gang van zaken is."

LEES OOK: NAC-directeur maakt excuses voor soap en verwijdert omstreden persbericht