NAC-directeur maakt excuses voor soap en verwijdert omstreden persbericht

NAC’s algemeen directeur Mattijs Manders heeft woensdag namens de Bredase voetbalclub weer zijn excuses gemaakt aan de eigen achterban. Die kreeg de zwarte piet toegespeeld na het vertrek van trainer Maurice Steijn, die door NAC-fans zou zijn bedreigd. Dat bleek achteraf niet te kloppen. ‘Ik wil graag aan iedereen die NAC een warm hart toedraagt excuses maken.’

In een bericht op de clubwebsite zegt Manders dat er rondom het vertrek van Steijn ‘onder druk een persbericht is gestuurd over het vertrek van de trainer, die door de emoties van het moment niet de juiste toonzetting had'. "Dit heeft geleid tot verkeerde conclusies."

Onmin tussen Steijn en clubicoon Lokhoff

NAC ging in de finale van de play-offs onderuit tegen NEC en dat zorgde voor een enorme druk op de moeizame relatie tussen Steijn, Manders en clubicoon Ton Lokhoff, die pas net in dienst was als technisch directeur. Lokhoff besloot door alle onrust op te stappen, wat de lont nog wat verder in het kruidvat stak.

Trainer Maurice Steijn stapte vervolgens op omdat hij door de NAC-aanhang bedreigd zou zijn. NAC kwam met een fel persbericht, waarin supporters en media de schuld kregen.

'Emotie nam de overhand'

“Na de nederlaag ontstond er met het vertrek van de technisch directeur en hoofdtrainer wederom een emotionele achtbaan”, schrijft Manders. “Een achtbaan waarin de emotie soms de overhand nam.”

“Het persbericht heeft geleid tot verkeerde conclusies. Het persbericht was vanzelfsprekend niet bedoeld om goedwillende en trouwe supporters te raken. De afgelopen weken heb ik natuurlijk de commentaren gevolgd en die waren niet mals. Nu we enige tijd verder zijn en de emotie is gezakt moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik deze begrijp. Met dit bericht wil ik graag aan iedereen die NAC een warm hart toedraagt excuses maken voor dit bericht: we hebben ons te veel laten leiden door emotie. Hiermee zijn vele trouwe supporters gekwetst en dat had simpelweg niet gemogen. Het bewuste bericht zullen we dan ook van onze website verwijderen.”

'Te veel uit emotie geformuleerd'

Een maand geleden bood Manders ook al de NAC-supporters zijn excuses aan. "Het persbericht dat we uiteindelijk naar buiten hebben gebracht was te veel uit emotie geformuleerd en de NAC-supporters zijn over één kam geschoren. Ik zeg daarom sorry aan de NAC-supporters", zei hij eerder.

