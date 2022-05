Steekpartij op woonwagenkamp Eindhoven, man raakt gewond

Een man is donderdagochtend gewond geraakt bij een steekpartij op een woonwagenkamp aan de Oude Doornakkersweg in Eindhoven. Volgens de politie gaat het om een ruzie in de relationele sfeer. Een traumahelikopter is ter plaatse gekomen voor hulpverlening.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Volgens de politie ter plaatse is de man met spoed door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook wist de politie gelijk na de steekpartij een man aan te houden. Hij is meegenomen naar een politiebureau voor verhoor. De steekpartij vond plaats in een van de woningen op het woonwagenkamp. De politie heeft het huis en een deel van de straat afgezet. Ze gaan onderzoek doen op de plek waar de man is neergestoken.

Steekpartij in huis aan Oude Doornakkersweg Eindhoven (foto: SQ Vision).