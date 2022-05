Vrouw (63) steekt haar man (61) neer op woonwagenkamp in Eindhoven

Een 61-jarige man is woensdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij op een woonwagenkamp aan de Oude Doornakkersweg in Eindhoven. Zijn vrouw (63) is aangehouden als verdachte. Een traumahelikopter landde bij het kamp, maar nam het slachtoffer uiteindelijk niet mee.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Er zou een ruzie zijn ontstaan tussen het echtpaar. Die liep blijkbaar zo uit de hand, dat de vrouw haar man in zijn buik stak. Waar de ruzie over ging, wordt nog onderzocht door de politie. De man is in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij was op dat moment wel aanspreekbaar. Hij wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen, maar verkeert buiten levensgevaar. De steekpartij vond plaats in een van de woningen op het woonwagenkamp. De politie heeft het huis en een deel van de straat afgezet. Ze gaan onderzoek doen op de plek waar de man is neergestoken.

Steekpartij in huis aan Oude Doornakkersweg Eindhoven (foto: SQ Vision).