Willy en René feliciteren Ajax: 'De beste ploeg over het hele seizoen'

Felicitaties voor de Amsterdammers, dat allereerst, zeggen Willy en René. Die 36ste landstitel voor Ajax is niet niets, erkennen de broers. "Nee, het is zeker verdiend. Ik heb altijd gezegd dat Ajax de beste ploeg heeft", vertelt René bij radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant Radio.

De broers hebben PSV desalniettemin 'echt zien strijden', helemaal tot het einde van het seizoen. Maar het bleek niet genoeg om eerste te worden.

"We moeten erkennen dat Ajax over het hele seizoen beter is geweest dan PSV. PSV is de beste tweede ploeg. Laten we maar gewoon hopen dat het volgend seizoen beter wordt. Hopelijk hebben we ook een beetje geluk met de voorrondes in de Champions League", zegt Willy over de kansen van PSV.

Ook RKC verdient een oprecht applaus, vindt René. Het team uit Waalwijk blijft in de Eredivisie, zonder de nacompetitie te hoeven spelen. "Ze gaan het redden", zegt René, die volgens Willy nog niet helemaal wakker is.