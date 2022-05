Poes Flow beleeft avontuur onder motorkap, nu ligt ze er weer bij als diva

Poes Flow koos dinsdag voor de vrijheid en piepte er tussenuit bij de familie Van Look in Drunen. Voor de 9-jarige Britse korthaar was het de eerste keer dat ze verder kwam dan de veilige achtertuin. Het werd een regelrecht avontuur, want ze raakte bekneld onder de motorkap van een auto en zat daar uren vast. Acht brandweermannen moesten eraan te pas komen om haar te bevrijden.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Eigenaresse Els van Look moest haar chocoladebruine poes Flow tot haar verdriet al ruim 24 uur missen, vanaf dinsdag was ze zoek. “Ik heb die nacht nauwelijks geslapen en zat ook niet lekker op m’n werk. We zijn verschillende keren per dag gaan zoeken maar we kregen haar niet gevonden. Ik kreeg de tip om in de avonduren te zoeken met wat brokjes om haar te lokken.”

"Flow is geen waaghals, ze weet niet dat ze kan klimmen."

Zes deuren verderop hoorde ze woensdagavond rond tien uur iets miauwen. Ze dacht eigenlijk dat het geluid uit de bosjes kwam. “Flow is geen waaghals, ze weet niet dat ze kan klimmen dus ik zocht vooral laag bij de grond.” Met behulp van een lampje ontdekte ze de poes achter de bumper van een auto. Het dier zat vast tussen het motorblok en de bumper van de auto. Els belde eerst een automonteur voor hulp, maar die verwees haar naar de brandweer. Maar liefst acht brandweermannen schoten te hulp.

De brandweer moest een handje helpen om de poes te bevrijden (foto: Bart Meesters - SQ Vision).

“De auto ging met een krik omhoog, een brandweerman kroop onder de auto, een ander probeerde met een stokje de poes een andere kant op te duwen.” De poes bleek via een gat in de bodemplaat naar binnen te zijn geslopen en kon er alleen via datzelfde gat ook weer uit. En dat lukte hem niet zonder hulp. “Ze kroop alleen maar verder omhoog, dus ze moesten haar de juiste kant in duwen.”

"Voor mij was het geen fijne ervaring, maar voor haar was er niks aan de hand."

De reddingsactie duurde een kwartier. Haar baasje pakte haar op maar Flow schrok, waarschijnlijk van alle commotie. “Ze vluchtte weer weg en beet mijn man van de schrik in zijn hand, hij gaat vandaag even naar de huisarts want het ziet er wat ontstoken uit.” Opnieuw dook de poes onder een auto. Els wist haar te pakken en het dier kon veilig mee naar huis. Flow heeft zelf weinig last gehad van het avontuur. Volgens haar baasje begon ze bij thuiskomst gelijk met eten en drinken. “Voor mij was het geen fijne ervaring, maar voor haar was er niks aan de hand. Ze lag alweer snel als een diva op de vloer. Al hoop ik wel dat ze er iets van geleerd heeft.”

Els is blij dat Flow weer thuis is (privéfoto).