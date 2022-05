Drachtige koe doodgebeten, veearts vreest dat dit het werk is van een wolf

Deze week is mogelijk voor het eerst in Nederland een koe doodgebeten door een wolf. Het dier werd maandag dood gevonden in een weiland tussen Someren en Heeze. De buik van de koe was opengereten, ook waren er duidelijk zichtbare wonden aan de hals. Een veearts die het kadaver onderzocht, vreest dat dit het werk is van de wolf. "Anders is dit het werk geweest van een gestoorde hond met dito baasje."

Veeartst Stijn vervolgt: "Ik krijg wel eens schapen onder ogen die gepakt zijn door een wolf, maar dit is voor het eerst dat ik een koe zo toegetakeld aantref. Ik weet niet helemaal zeker of dit het werk is van een wolf, maar het heeft er alle schijn van. Over enkele weken volgt er hopenlijk duidelijkheid als het dna-materiaal is onderzocht."

Woordvoerder Glenn Lelieveld van het wolvenmeldpunt benadrukt dat er geen voorbarige conclusies getrokken moeten worden. Hij wil graag de rust bewaren. "Een wolf zoekt altijd een slachtoffer dat niet voldoende weerbaar is. Mocht dit het werk zijn van de wolf, dan moet het dier al verzwakt zijn geweest. Als een koe al met zijn hoofd naar een wolf zwaait, vertrekt hij." Volgens veehouder Peter Verest van wie de koe is, was de koe niet ziek maar drachtig. "Deze koe was samen met vier andere drachtige koeien 'op zwangerschapsverlof'. Het gaat om melkoeien die de laaste zes weken voordat ze gaan kalveren ontspannen in de wei. Het was wel een relatief oude koe, maar niet de oudste van het stel. Het was wel de traagste koe., ze liep altijd achteraan."

"Ik hoop dat de andere koeien geen miskramen krijgen door de stress."

De drie andere koeien die in de wei liepen, raakten licht gewond en lijken langzaam weer te ontspannen. "Maar ik laat mijn hond thuis als ik ga controleren hoe het met mijn drie zwangere dames gaat", zegt veeboer erbij. "Ik hoop dat ze geen miskramen krijgen door de stress. Ik schat de financiële schade als het hierbij blijft op 3000 euro." Boer Peter kan zich niet voorstellen dat het om een aanval van een hond gaat. "Het weiland ligt om een lastig bereikbare plek voor wandelaars. Het grenst daarentegen wel aan een natuurgebied."

"Er zijn alleen gevallen bekend van kalfjes die aangevallen zijn door de wolf."