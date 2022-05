Voor het eerst kruipt er een pinguïn uit het ei in Dierenrijk

1/2 Het eerste pinguïnkuiken in Dierenrijk is geboren (filmpje:Dierenrijk)

Het eerste pinguïnkuiken in Dierenrijk is geboren. Eind vorige maand kroop het kuiken van deze in de natuur bedreigde diersoort uit het ei. Het geslacht van het jonge dier is momenteel nog niet bekend. De Humboldt pinguïns kwamen in 2020 naar het dierenpark in Mierlo.

Met de komst van het kuiken, heeft Dierenrijk momenteel zesentwintig pinguïns. “Het gaat erg goed met het kuiken", zegt Stephan Rijnen, hoofd dierverzorger Dierenrijk. "Zijn ouders zijn erg beschermend over hem en hij groeit als kool.”

Veer opsturen

Het is nog niet duidelijk of het een jongetje of een meisje is, dat is geboren. Mannetjes en vrouwtjes pinguïns lijken zoveel op elkaar, dat het geslacht niet bepaald kan worden aan de hand van hun uiterlijk. Om dit te kunnen bepalen is het opsturen van een veer voor DNA-onderzoek nodig. Aan de veer zit DNA-materiaal en hiermee kan het geslacht wel worden bepaald.

Verspreid over de wereld leven er achttien verschillende soorten pinguïns. De Humboldt pinguïns zijn middelgroot en hebben een relatief grote kop. Ze hebben een zwarte rug en staart en een zwarte band die op de borst aan weerszijden over het lichaam langs de flippers naar beneden loopt. Het gezicht van deze dieren is ook zwart, maar tussen zijn nek en zijn hoofd zit een witte band. Kenmerkend van deze soort is de roze vlek rondom hun snavel.

Trots

De Humboldt pinguïn komt oorspronkelijk voor in de kustgebieden van Peru en Chili. Hij dankt zijn naam aan de Humboldtstroom, een zeestroming die vanuit het zuiden van Chili langs de westkust van Zuid-Amerika stroomt. Deze pinguïn heeft veel natuurlijke vijanden zoals zeeluipaarden, haaien en orka's. Daarnaast zorgt de mens voor verstoring door milieuvervuiling en het uitgraven van broedplaatsen vanwege hun vruchtbare grond met vogelpoep.

Verzorger Rijnen is dan ook erg blij met deze geboorte: “Voor deze pinguïnsoort is er een Europees managementprogramma. We zijn blij en trots dat we met de geboorte van dit kuiken kunnen bijdragen aan de gezonde populatie van deze soort in dierentuinen.”