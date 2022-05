Ex stak Clarinda dood voor de ogen van hun kind: 14 jaar cel en tbs geëist

Hij was zichzelf kwijt, leefde buiten de realiteit en werd gedreven door de angst zijn dochtertje te verliezen. Jeffrey van den D. (32), man die in september vorig jaar zijn ex-vriendin in Den Bosch met tientallen messteken om het leven bracht, barstte tijdens de zitting donderdag regelmatig in tranen uit. Justitie wil dat hij 14 jaar de cel in gaat en TBS met dwangverpleging krijgt.

Clarinda en Van den D. hadden al langer een problematische relatie. Zo deed zij in de periode voor de moord al melding bij de politie van mishandeling en verkrachting door haar vriend. Ook zou hij hebben gedreigd hun dochter te ontvoeren. Uiteindelijk beëindigde Clarinada die bewuste 8 september, op advies van de ggz, hun relatie via de telefoon. De twee spraken af verder te bellen zodra hun dochtertje bij haar ouders was. Zover kwam het niet: Van den D. reed naar winkelcentrum de Ploossche Hof - in de buurt van waar Clarinda's ouders wonen - en stak haar daar dood. Tijdens de zitting van donderdag las de rechter in een bomvolle rechtszaal voor uit het dossier over de moord. Zo schreef Van den D. in dagboeken dat hij boos op haar was. "Ik voel me kut, eenzaam en alleen. Ik wil haar pijn doen, wraak nemen. "

"Ik wil alleen maar goed zijn voor mensen en niet dit.”

Woorden waar Van den D. nu veel spijt van zegt te hebben. "Ik wil heel graag hulp. Ik wil alleen maar goed zijn voor mensen en niet dit.” Ook vertelde Van den D. dat hij zijn dochtertje graag wilde knuffelen, maar bang was dat zijn ex-vriendin Clarinda haar bij hem weg zou houden. De opmerking van de rechter dat hij voor het knuffelen van zijn dochtertje niet zijn ex-vriendin dood had hoeven steken, bleef onbeantwoord. Van den D., een lange slanke man in een stijlvol pak, kwam uit psychiatrische onderzoeken naar voren als iemand met meerdere psychische aandoeningen, waaronder een stoornis in het autisme-spectrum en narcisme. Zo heeft hij volgens de Officier van Justitie een opgeblazen ego en gelooft hij dat anderen niet zien hoe bijzonder hij is. Dat maakt hem verminderd toerekeningsvatbaar.

"Nog altijd hoor ik haar geschreeuw dat via de open schuifpui ons bereikte."