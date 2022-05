NK Langzaam Fietsen: wie doet het langst over elf meter

Wie is de beste in langzaam fietsen? Daar draait het om bij het NK Slowbiking. Een van de voorrondes werd donderdagochtend gehouden in Breda. Toptijden werden er niet gereden: de beste tijd was eigenlijk gewoon te snel. Paulien Willems is het kampioenschap ooit als grap begonnen: “Om mensen te laten onthaasten en om de langzaamste een keer te laten winnen."

Maar het NK is wel serieus, vertelt Willems. “Het gaat erom wie over elf meter het langzaamst is. Je mag met geen één lichaamsdeel de grond raken, je mag niet buiten je baan komen en achteruitgaan met de fiets mag natuurlijk ook niet." En zo is er bij een vorig NK een record neergezet van 37 minuten.

Weinig fietsen

Bij die tijd verbleken alle tijden die donderdagmorgen in Breda zijn gereden. Zo weet Jasper een tijd van 33 seconden neer te zetten. En daarmee bemachtigt hij een plek op het NK in oktober in Utrecht. “Mijn tactiek is denk ik dat ik niet veel fiets", reageert Jasper.

Paulien Willems is tien jaar geleden begonnen met slowbiking. “Mijn persoonlijk record is na al die jaren 2 minuten en 36 seconden. Het is dus echt heel moeilijk." Zelf begon ze door een kennis. “Die had het gezien in China. Daar deden ze een wedstrijdje op het schoolplein. En Nederland is een fietsland, dus wij moeten dit ook doen."

Plek twee

Mentaal is het echt een strijdt weet Willems. "Je moet echt die elf meter helemaal afleggen. Mentaal is dat wel een spelletje, want blijf je stilstaan met het gevaar dat je omvalt of ga je verder en zet je een te snelle tijd neer. Dat zijn dillema’s."

Terug naar de wedstrijd van vandaag. Het is een moeilijke dag, want de keien op het Kasteelplein in Breda zijn niet ideaal. De beste vier gaan door. Naast Jasper is dat, geheel onverwachts en onbedoeld, onze verslaggever Noël van Hooft geworden. Voor een video wilde hij het slowriden ook even ervaren. Na 24 seconden kwam hij over de finish, een veel te snelle tijd eigenlijk. Maar tijdens de voorrondes in Breda goed voor een tweede plaats.

“Het is fantastisch", lacht Willems. “Je hebt nu een paar maanden om echt te oefenen voor het NK. Maak voor je huis een baantje van elf meter en ga elke dag even oefenen."