NAC distantieert zich van bedreigingen en roept op tot positieve steun

NAC reageert op haar website over de nieuwe bedreigingen die zouden zijn gedaan aan het adres van Maurice Steijn en zijn kinderen. De club is geschrokken en distantieert zich volledig van de dreigementen. Woensdag liet de oud-trainer van NAC weten aangifte te gaan doen.

De dreigementen kwamen binnen na de wedstrijd NAC- ADO Den Haag. In de wedstrijd scoorde Sem Steijn. De zoon van de oud-trainer provoceerde het NAC-publiek met een middelvinger, dat al direct leidde tot spreekkoren als 'schop die Steijn.'

Donderdag gaf Maurice Steijn in een interview aan dat er bedreigingen binnen waar gekomen aan het adres van zijn familie. Hij kondigde toen al aan aangifte te gaan doen. NAC heeft de dreigende berichten gezien en begrijpt de keuze om ermee naar de politie te stappen.



'Verpest het niet'

De club roept verder op om op een positieve manier de Parel van het Zuiden te steunen. "We hebben een trouwe supportersschare, waar we ontzettend trots op zijn. Verpest het niet voor je medesupporters."

Vorig jaar zouden er volgens Maurice Steijn ook al bedreigingen zijn ontvangen. Dit is alleen nooit bewezen. Ook werd er toen geen aangifte gedaan. Het persbericht, waarin de zogenoemde bedreigingen genoemd werden, is later ook verwijderd van de clubwebsite.



