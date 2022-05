Boksster Chelsey Heijnen wint haar eerste WK-duel binnen twee minuten

Chelsey Heijnen uit Roosendaal heeft haar eerste partij ooit op het WK boksen gewonnen. Heijnen was duidelijk een maatje te groot voor haar Boliviaanse opponent Maria Eugenia Ortega. in één minuut en 58 seconden was de wedstrijd al voorbij. “Alleen op een jeugdtoernooi heb ik wel eens zo snel gewonnen.”

Luuk van Grinsven Geschreven door

Het ging zo snel, dat Heijnen al na de eerste ronde de overwinning toegewezen kreeg. Ze kreeg haar tegenstander drie keer vóór acht tellen op de grond: “Als zoiets gebeurt moet de wedstrijdleiding ingrijpen en mij de overwinning geven. Voor de veiligheid van mijn tegenstander”, vertelt een uiterst tevreden Heijnen. De boksster had zelf niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan worden. “Mijn tegenstander is wel gewoon vier keer kampioen geworden van Bolivia."

"De kop is er nu af en dit geeft veel vertrouwen."