Man hangt uit rijdende auto en krijgt klappen: twee jongens (17) opgepakt

Een video waarin een man uit een rijdende auto hangt en flinke klappen krijgt, zorgde begin maart voor grote verontwaardiging op social media. Nu heeft de politie twee 17-jarige jongens uit Roosendaal opgepakt voor betrokkenheid bij de zware mishandeling.

Op vrijdagavond 11 maart vonden mensen op de Van Beethovenlaan in Roosendaal een gewonde man. Even daarvoor zagen ze hoe hij aan een rijdende auto hing en er na een tijdje uit viel. De 33-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Kort daarna verschenen er beelden vanuit de auto op Dumpert. Daarop is te zien hoe de man klem zit tussen het autoraam en wordt meegesleept door de rijdende auto. Vervolgens krijgt hij van een van de mensen in de auto meerdere klappen in zijn gezicht. Daarbij wordt hard gelachen door de andere inzittenden.

Daders op het spoor

De video werd volop gedeeld en zorgde voor veel verontwaardigde reacties. De politie startte een onderzoek en gaf een paar dagen na de mishandeling al aan te weten wie er bij de mishandeling betrokken waren.

Afgelopen dinsdag zijn de twee jongens van 17 dan ook daadwerkelijk opgepakt. Op het moment van de arrestatie waren zij allebei thuis. De Roosendalers moeten later voor de rechter verschijnen.

Hieronder kan je de beelden zien, ze kunnen als schokkend worden ervaren: