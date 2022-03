Man van rijdende auto geduwd: politie weet wie mensen in het filmpje zijn

Man hangt uit rijdende auto (beeld: Dumpert).

Maandag verscheen een schokkend filmpje op Dumpert, waarin te zien is hoe een man door het raam van een rijdende auto hangt en klappen krijgt. Vervolgens wordt hij van de rijdende auto geduwd. De politie Roosendaal was al bekend met het filmpje en weet nu ook wie de personen in de auto zijn.

Sven de Laet Geschreven door

Meer informatie heeft de politie op dit moment nog niet. Een woordvoerder laat weten dat er verder onderzoek wordt gedaan. In de video is te zien hoe een man klem zit tussen het autoraam en wordt meegesleept door de rijdende auto. Vervolgens krijgt hij van een van de mensen in de auto meerdere klappen in zijn gezicht. Daarbij wordt hard gelachen door de andere inzittenden. Pas na vijftig seconden laat de bijrijder de man los en valt hij. Op dat moment stopt ook de video. LEES OOK: Man hangt uit rijdende auto en krijgt klappen, filmpje leidt tot onderzoek Hieronder kan je de beelden zien, ze kunnen als schokkend worden ervaren: