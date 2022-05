Zomaar met fors geweld mishandeld na Paaspop: vier tieners opgepakt

Vier verdachten zijn donderdag opgepakt voor de mishandeling van Daaf (19) en een vriend van hem. Zij werden een maand geleden na Paaspop in Schijndel toegetakeld door een groep jongens. Ze raakten flink gewond aan hun gezicht. De verdachten zijn allen 17 tot 18 jaar.

Daaf ging op 17 april na een leuk weekend Paaspop naar huis met een vriend van hem en hun vriendinnen, toen ze werden aangevallen door een groep jongens. Ze werden flink mishandeld. "Daarbij werd fors geweld gebruikt", weet de politie. De slachtoffers deden aangifte.

De moeder van Daaf deed twee dagen later haar verhaal bij Omroep Brabant. "Het gaat mentaal niet goed met de jongens. Ze hebben het zwaar en krijgen slachtofferhulp", vertelde ze toen onder meer.

Ook zou het volgens haar gaan om een groep van ongeveer twaalf jongens. "Buiten het terrein op de Leemputtenweg stond een groep die uit was op ruzie en vechten. De jongens hebben dat zolang mogelijk genegeerd en zijn doorgelopen. Ze hebben niets gedaan of aanleiding ergens toe gegeven. Maar als ze het eenmaal op je hebben gemunt, dan ontkom je er niet meer aan."

Belangrijke anonieme tip

Volgens de politie riep het verhaal van Daaf bij veel mensen grote verontwaardiging op over het geweld van de groep jongens. Al snel meldden veel getuigen zich. Ook kwam er een belangrijke anonieme tip binnen.

De politie onderzocht alle informatie en kon uiteindelijk donderdagochtend vier verdachten aanhouden. Het gaat om drie verdachten uit Schijndel (17, 17 en 18 jaar) en één verdachte uit Berlicum (18 jaar). Ze zitten vast en worden uitgebreid verhoord.

Nog meer verdachten

Er zijn ook nog drie andere verdachten in beeld gekomen tijdens het onderzoek. Zij zijn gevraagd om op een later moment een verklaring af te leggen over hun mogelijke betrokkenheid bij de mishandeling.

De politie is nog steeds op zoek naar meer informatie en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben zich te melden.

