Wandelend de ware vinden; deze vrijgezellen gaven het een kans

Wandelend de ware liefde vinden, het kon donderdag zomaar gebeuren tijdens de 'singleloop' in Breda. Niet iedereen houdt nou eenmaal van daten via een beeldscherm. Dus werd er ouderwets gekletst, terwijl de stappenteller doortikte: Renée en Vincent en een hoop andere vrijgezellen trokken er de stoute wandelschoenen voor aan.

Om half acht ’s avonds klonk het ‘startschot’ van de 'singleloop', qua naam een knipoog naar het Bredase hardloopevenement Singelloop. Een hartjesballon werd doorgeprikt en de vrijgezellen mochten los. Al wandelend kwamen de mannen en vrouwen elkaar tegen op de route, uitgestippeld met hartjesballonnen natuurlijk.

Elke loper droeg een borstnummer. Liep er een single naar wens tussen, kon dat nummer op een papiertje worden genoteerd. De 33-jarige Reneé uit Breda droeg nummer 11. “Het gekkengetal hè”, zei ze met een knipoog. Dat ze meedeed aan de singelloop, is de schuld van haar vriendin. “Ik zei eerst standvastig nee, maar na een aantal borreltjes heeft ze me over kunnen halen.”