Nieuwe vluchtheuvel moet weer wijken voor La Vuelta en dat kost 20.000 euro

Een verkeerseiland dat vorig jaar pas werd aangelegd in de Beverweg in Breda, moet alweer wijken. De verhoging in het midden van de straat kan straks gevaar opleveren voor de wielrenners van la Vuelta. En dus gaat de schop binnenkort weer de grond in. En dat kost de gemeente een slordige 20.000 euro.

De wielrenners van de Ronde van Spanje hebben het liefst zo min mogelijk obstakels op de weg. Een rijbaanscheiding zoals we die kennen op de kruising Beverweg-Hooghout, kan akelige valpartijen veroorzaken. En dat is niet wat je wil zien als de renners op 21 augustus hun eindsprint inzetten na een ronde door vooral West-Brabant.

"De middengeleider was niet begroot."

Breda, de start en finishplaats van de wielerronde, is dan ook zeker niet de enige gemeente die het parkoers moet gladstrijken. Tientallen vluchtheuvels, rijbaanscheidingen en paaltjes in Brabant moeten komende zomer wijken om de renners een veilige doorkomst te bieden. De werkzaamheden lopen voor de Brabantse gemeenten in de tienduizenden euro’s. Alleen al voor Breda betekenen de werkzaamheden een uitgave van in totaal tachtigduizend euro. Daarvan moet de gemeente een kwart zelf betalen, omdat de verkeersheuvel als onderdeel van groot onderhoud in de Beverweg pas is aangelegd nadat de overeenkomst met La Vuelta Holanda werd ondertekend. "Deze was nog niet aanwezig en daarom niet begroot", aldus een woordvoerder. Het overgebleven bedrag komt voor rekening van de wielerorganisatie.

Het verkeerseiland werd in juli aangelegd (foto: Robert te Veele).

De meeste gemeenten moeten exacte kosten voor de werkzaamheden nog berekenen, maar hebben er al wel een budget voor gereserveerd. De gemeente Drimmelen moet op zes plekken een vluchtheuvel tijdelijk weghalen, in Wouwse Plantage worden enkele wegversmallingen en vluchtheuvels aangepakt en op de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal staan paaltjes in de weg.

"Wij hebben geen obstakels."

In Bergen op Zoom raken de smalle bandjes straks ook nog eens vers asfalt op de Halsterseweg en de Antwerpsestraatweg. Fijne bijkomstigheid, want die werkzaamheden waren ‘al gepland in het reguliere onderhoud’. En dat maakt de kosten voor de Scheldestad nihil, volgens een woordvoerder. De gemeente Moerdijk deed overigens al voorwerk. Daar is een deel van de wegversmalling al vervangen door ‘gemakkelijk tijdelijk verwijderbare elementen’. De gemeenten Steenbergen, Rucphen en Etten-Leur kennen geen obstakels op de weg. Zo vertellen de woordvoerders.

Op de Halsterseweg tussen Halsteren en Bergen op Zoom ligt straks nieuw asfalt (foto: Robert te Veele).

Terug naar Breda, waar de aannemer in juli vorig jaar voortvarend te werk ging door de zogenoemde middengeleider in de Beverweg aan te leggen. Vier dagen lang werd de doorgaande straat afgesloten voor het verkeer. Dat was te merken aan de drukte op de omleidingsroute. Maar in elk geval kunnen de auto’s in Breda nu wel makkelijker en veiliger langs de verhoogde betonnen rijbaanafscheiding manoeuvreren.

"Langer wachten was niet verantwoord."

Geldverkwisting of voortschrijdend inzicht van een verkeersambtenaar? Ondanks het feit dat ze op het stadskantoor vorig jaar wel wisten dat La Vuelta eraan zit te komen, zijn de extra werkzaamheden deze zomer het extra prijskaartje wel waard. Breda wilde het onderhoud aan de gewoonweg niet uitstellen tot na de doorkomst van de renners. “Deze middengeleider is geplaatst, omdat de toenmalige situatie een gevaarlijke kruising betrof. Een jaar wachten op een verkeersveilige oplossing zou niet verantwoord zou zijn”, legt de woordvoerder verder uit. De obstakels worden enkele weken voor de Ronde van Spanje in Nederland begint, weggehaald. Na de tweede etappe op 20 augustus vanuit Den Bosch en de derde etappe op 21 augustus vanuit Breda gaan alle gemeenten weer aan de slag om alles in oude staat te herstellen. Dan weten we ook of de Vuelta iets heeft opgeleverd voor de gemeenten.