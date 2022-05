Politie-studente laat vertrouwelijke papieren in auto, dief steelt gegevens

Uit de auto van een agent in opleiding zijn onlangs vertrouwelijke persoonsgegevens gestolen. De studente vergat haar laptoptas en documenten mee te nemen uit haar auto, toen ze deze een nacht parkeerde in Eindhoven. De volgende dag bleek dat een ruitje was ingetikt en dat de spullen weg waren.

Lobke Kapteijns Geschreven door