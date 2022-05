NAC doelman Olij wint prijs en draagt die op aan Seuntjens met tumor

NAC-doelman Nick Olij en Johan Bakayoko van Jong PSV zijn in de prijzen gevallen tijdens de uitreikingen van de kampioensschilden in de eerste divisie. Bakayoko werd ‘Beste talent' en Olij ontving de prijs voor ‘Beste Keeper.’ Hij droeg deze prijs op aan oud-ploeggenoot Ralf Seuntjens.

De doelverdediger van NAC stak oud-ploeggenoot Ralf Seuntjens een hart onder de riem. Donderdagochtend kwam naar buiten dat er een tumor is ontdekt bij de 33-jarige aanvaller. “Weet dat je deze strijd niet alleen tegemoet gaat en dat wij je allemaal steunen. Veel sterkte vriend”, sprak Olij na zijn uitreiking.

Bondscoach Louis van Gaal reikte de eretitels uit op het ‘Kampioensdiner’ in Den Bosch. Nick Olij hield dit seizoen veertien keer zijn doel schoon. Evenveel als FC Eindhoven-doelman Nigel Bertrams, die ook kans maakte op de prijs.

Olij heeft dit seizoen maar weer eens laten zien dat hij klaar is voor een stap omhoog. Van Gaal had mooie woorden over voor Olij: “Ik zie graag dat jij, terugkeert bij AZ”, vertelde de bondscoach na de overhandiging.

Beste talent

De prijs voor Beste talent werd overhandigd aan Jong PSV-speler Johan Bakayoko. De 19-jarige aanvaller maakte dit seizoen zijn grote doorbraak en was goed voor zeventien doelpunten en twaalf assists. Bakayoko verwacht dat hij volgend seizoen in het eerste elftal speelt: “Er zijn veel goede spelers bij 1 en het is wat anders, maar ik ben er klaar voor.”

LEES OOK: Tumor ontdekt bij voetballer Ralf Seuntjens: 'Mijn leven staat op z'n kop'