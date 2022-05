Buurt geschokt na vondst verbrande dode vrouw: 'Zo vreselijk dit'

"Zo vreselijk dit." Buren van het huis aan de Gabardinestraat in Tilburg zijn geschokt nadat er een dode vrouw verbrand is gevonden in de achtertuin. Wat er precies is gebeurd in de normaal volgens de bewoners zo rustige wijk, wordt nog door de politie onderzocht.

"Ik woon hier al veertig jaar en er gebeurt hier eigenlijk nooit iets", zegt een buurman. Maar deze vrijdag is dat ineens helemaal anders. Rond tien over half negen in de ochtend kwam bij de politie een melding binnen over een dode vrouw.

Het drama dat eraan vooraf ging, speelde zich vermoedelijk al uren eerder af. Volgens een overbuurvrouw wonen in het huis een man en een jongere vrouw van rond de dertig. "Het leeftijdsverschil tussen de twee is groot", vertelt ze. "Ik weet dat het gaat om een agressieve relatie. Het is echt heel triest."

Volgens de vrouw maakte de man die in het huis woont de deur open voor de hulpdiensten. "Zo vreselijk dit. Ik hoop voor de vrouw dat ze al dood was toen ze in brand werd gestoken." De politie echter, houdt alle opties nog open. Sterker nog: de man is volgens een woordvoerder van de politie nog niet aangewezen als verdachte. Wel is hij naar het politiebureau gebracht, ‘omdat hij de plaats delict verstoorde’.

Een andere buurman, die al lang in de straat woont, vertelt dat het een rustige buurt is. "De bewoners onderling zeggen elkaar gedag maar verder lopen we elkaars deur niet plat. Ik ben niet geschrokken hoor, daarvoor ken ik ze gewoon niet."