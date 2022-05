Schippers boos: Piushaven maanden dicht door reparatie brug

Schippers van de Piushaven in Tilburg zijn boos over de reparatie van de brug Den Ophef. Of meer specifiek: over de gevolgen van die reparatie. De haven is straks namelijk drie maanden dicht voor scheepvaartverkeer. In een brief aan de gemeente, noemt De Schippers Vereniging Piushaven dit 'onacceptabel'.

De Schippers vragen zich af of er geen andere manieren zijn om de brug te maken. Bijvoorbeeld door hem in zijn geheel weg te halen of de hele tijd open te laten staan. Het wegverkeer kan namelijk omgeleid worden, maar de scheepvaart niet.

Met de brug Den Ophef, ontworpen door de kunstenaar John Körmeling, is al sinds 2018 van alles aan de hand. Het begon met lekkages, daarna is er een bout in het draaimechanisme afgebroken en tenslotte had het metaal niet genoeg ruimte om uit te zetten. Daarom moet er nu voor bijna 1 miljoen euro aan gesleuteld worden.

Het ziet ernaar uit dat de gemeente voor die kosten moet opdraaien. Met de reparatie van de brug wordt aan het eind van het vaarseizoen in september begonnen. In april 2023 moet de brug helemaal klaar zijn. Het verkeer zal er twee keer een week last van hebben. Het scheepvaartverkeer kan drie maanden niet de Piushaven in of uit.

Passanten en overwinteraars

De schippersvereniging is bang dat de inkomsten teruglopen als passanten en overwinteraars niet meer de Piushaven in en uit kunnen varen. “We werken met zijn allen al jaren aan een mooie Piushaven en proberen de haven overal te promoten”, zo staat in de brief te lezen. “Zo krijgt de goede naam van de Piushaven weer een knauw”.

De vereniging vindt het jammer dat ze het nieuws over de reparatie van de brug bij Omroep Brabant hebben moeten lezen. Ze vragen nu aan de gemeente om goede alternatieve ligplaatsen buiten de haven. Ook willen ze dat schepen in geval van nood de haven uit moeten kunnen varen.

De gemeente en de schippers zijn inmiddels in gesprek over de ontstane situatie.

