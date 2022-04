Reparatie Tilburgse 'probleembrug' D'n Ophef kost bijna één miljoen

Het kost bijna 1 miljoen euro om ophaalbrug D’n Ophef over de Piushaven in Tilburg te repareren. Al sinds 2018 zijn er problemen met de brug. En steeds als er iets is opgelost, doemt er weer een nieuw probleem op. De gemeente heeft overwogen de brug helemaal te vervangen. Maar repareren blijkt toch goedkoper én duurzamer.

De brug werd in 2013 opgeleverd en is een kunstwerk van de bekende kunstenaar John Körmeling uit Eindhoven, In het contragewicht van de brug zit een lichtkunstwerk. Al in 2018 waren er lekkages. Die zijn nog steeds niet gerepareerd. De gemeente heeft aannemer DJK Zuidbroek BV hiervoor aansprakelijk gesteld.

Brug kan niet uitzetten

Afgelopen zomer ging D’n Ophef opnieuw kapot omdat een bout in het draaimechanisme was afgebroken. De gemeente nam een ander onderhoudsbedrijf in de arm om een spoedreperatie uit te voeren. Dat bedrijf kwam er achter dat de metalen brug niet genoeg ruimte heeft om uit te zetten.

Het stadsbestuur van Tilburg laat vrijdag weten dat er een kleine kans is dat de kosten voor het repareren van de brug verhaald kunnen worden. Eerder bleek al dat de gemeente zelf ook steken heeft laten vallen in haar rol als toezichthouder. Het repareren van de brug is weliswaar goedkoper dan een nieuwe brug, maar het kost Tilburg toch zo'n 900.000 euro.

De gemeente heeft onderzocht of de kosten te verhalen zijn op de aannemer, maar volgens hun advocaat is de termijn verstreken waarop dat nog mogelijk is.

In september begint de reparatie

Met de reparatie van de brug wordt aan het eind van het vaarseizoen in september begonnen. In april 2023 moet de brug helemaal klaar zijn. Het verkeer zal er twee keer een week last van hebben. Het scheepvaartverkeer kan drie maanden niet de Piushaven in of uit.

