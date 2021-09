Reparatie van Tilburgse ophaalbrug Den Ophef kost 3 ton: 'Pure onkunde'

Den Ophef in Tilburg moet voor drie ton opgeknapt worden. De ophaalbrug over de Piushaven ging afgelopen zomer stuk, naar nu blijkt omdat er geen ruimte is voor het bouwwerk om uit te zetten als het warm wordt. Bij Lijst Smolders Tilburg begrijpen ze er niets van. De fractie wil dat de kosten verhaald worden.

De ophaalbrug over de Piushaven ging half juni stuk en werd pas half augustus gerepareerd. Een bout in het draaimechanisme was afgebroken waardoor Den Ophef niet meer open kon. Dankzij een tijdelijke reparatie kon de pleziervaart van de zomer toch nog even door de Piushaven varen.

Het bedrijf dat de brug al sinds 2020 onderhoudt, is erachter gekomen dat Den Ophef onvoldoende ruimte heeft om uit te zetten. Als de temperatuur stijgt, zetten metalen constructies uit. Daar wordt doorgaans in het ontwerp van met name bruggen rekening mee gehouden.

Drie ton

Doordat er niet genoeg ruimte was voor de brug om uit te zetten, is het draaimechanisme kapotgegaan. Ook moet er regulier onderhoud uitgevoerd worden en zijn de camera's op Den Ophef aan vervanging toe. De totale kosten komen op 300.000 euro, zo laat de gemeente Tilburg weten.

Lijst Smolders Tilburg heeft inmiddels raadvragen gesteld over de flinke kostenpost voor de gemeente. Hans Smolders wil weten wie de gemeente aansprakelijk gaat stellen voor de reparaties. Wat hem betreft moet de rekening bij de architect of bij kunstenaar John Körmeling neergelegd worden.

'Onkunde'

"Ik ben geen bouwkundige, maar dat metaal uitzet, weet iedereen. Dit is gewoon onkunde", zegt Smolders stellig. Hij baalt ervan dat de gemeente Tilburg kunstenaar Körmeling heeft benaderd voor Den Ophef en het Draaiend Huis. Beide vielen duurder uit., gingen kapot en het onderhoud loopt flink in de cijfers.

"Als je een goede brug wil, moet je een bruggenbouwer inhuren en geen kunstenaar. Dan heb je er wellicht de eerste vijftig jaar ook geen kosten aan." Smolders betwijfelt ook of de inwoners van Tilburg wel echt op de 'kunstwerken' zitten te wachten en wil daar openlijk over discussiëren.

Constructiebalken

Dat Den Ophef niet genoeg ruimte heeft om uit te zetten, is niet het enige probleem. De kokers, constructiebalken waarop de brug rust, bleken niet lucht- en waterdicht. In 2018 scheurde een van de balken. Dat leidde zelfs tot een arbitragezaak tussen de gemeente en aannemer die de brug bouwde.

Uiteindelijk werd er geschikt in die zaak. De aannemer gaat tijdens de komende onderhoudswerkzaamheden de constructiebalken alsnog lucht- en waterdicht maken. De rekening van die herstelwerkzaamheden is volgens de gemeente voor de aannemer.

Smolders wil dat de gemeente nooit meer in zee gaat met kunstenaar John Körmeling. "Er zijn genoeg kundige mensen in de regio die wel iets deugdelijks neer kunnen zetten."

De bedoeling is dat Den Ophef april volgend jaar helemaal is opgeknapt, nog voor het vaarseizoen begint. Wanneer alle werkzaamheden precies beginnen, is nog niet duidelijk. Wel zal de ophaalbrug tijdens het werk dicht zijn voor zowel het weg als vaarverkeer.

LEES OOK: Den Ophef is kapot, Piushaven in Tilburg onbereikbaar voor pleziervaart