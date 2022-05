NAC definitief verkocht aan groep ondernemers uit Breda

NAC is per direct verkocht aan een consortium van lokale ondernemers. De Raad van Commissarissen heeft vrijdag bekend gemaakt akkoord te gaan, maar de handtekening wordt later gezet. De groep, die opereert onder de naam NAC=Breda, neemt het totale aandelenpakket over van de huidige eigenaren. De eerste actie van NAC=Breda wordt het beëindigen van het contract van algemeen directeur Mattijs Manders.

De kogel is door de kerk en dat betekent dat er een einde komt aan een maandenlange soap over de overname van de Bredase voetbalclub. Geen rijke sjeik of een Amerikaanse investeringsmaatschappij, maar het lokale NAC=Breda heeft de club uiteindelijk gekocht. Nadat de eigenaren eerder al een akkoord hadden bereikt met de groep ondernemers, gaf vrijdag ook de Raad van Commissarissen het fiat aan de overname.

NAC weer baas in eigen huis

De deelnemers aan NAC=Breda betalen samen zeven miljoen euro voor de club en zetten daarnaast een investeringsfonds op van minimaal vijf miljoen euro. Dit fonds is bedoeld om op de lange termijn van NAC een gezond bedrijf en stabiele middenmoter in de Eredivisie te maken.

Op korte termijn zullen de gekochte aandelen worden gecertificeerd en ondergebracht in een onafhankelijke stichting (Stichting Administratie Kantoor). De reden hiervoor is onder meer dat de nieuwe aandeelhouders, die allemaal handelen uit liefde voor NAC, hiermee de zeggenschap meteen teruggeven aan de club. Zij willen zich niet met lopende zaken en beleid bezighouden, waardoor NAC weer baas in eigen huis wordt.

De overname van de aandelen moet financieel nog wel de goedkeuring krijgen van de KNVB, maar daar worden geen problemen verwacht.

