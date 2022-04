Dit is waarom de verkoop van NAC aan City Football Group geblokkeerd is

De verkoop van NAC Breda aan de Engelse City Football Group is donderdag afgeketst na een hard 'nee' van de stichting NOAD. Deze stichting bestaat uit vier leden en heeft een prioriteitsaandeel. Daarmee hebben ze het laatste woord. De lokale alliantie 'NAC=Breda' moet nu de nieuwe eigenaar worden. "City Group wilde alleen zichzelf groter maken, NAC was van ondergeschikt belang."

Sjoerd van Fessem, woordvoerder van Stichting NOAD, legt in een gesprek met Omroep Brabant uit waarom de verkoop is afgekest. Volgens hem zijn er drie plannen getoetst op bepaalde voorwaarden. "We hebben gekeken naar continuïteit, identiteit en het behoud van de rechten van Stichting NOAD. Daarnaast kijk je uiteraard ook concreet naar het plan. Denk daarbij aan het technische beleid, de jeugdopleiding en het sportieve gedeelte."

'NAC was van ondergeschikt belang'

Na het beoordelen van deze criteria kwam het lokale initiatief 'NAC = Breda' als beste naar voren en niet de City Football Group. Die partij was aangedragen door de grootaandeelhouders. Sterker nog: de deal was eigenlijk al rond. "De City Football Group wilde zichzelf alleen maar groter maken. NAC was van ondergeschikt belang. Het ging niet om de club NAC, maar om de licentie. Er was geen enkele sportieve zekerheid."

Bij het lokale initiatief gaat het wel om de club, zegt de stichting. Volgens het plan moeten op termijn de aandelen terug naar de club. "Bij het lokale alternatief is er een duidelijke visie. Een visie die past bij de club. Heel Breda kan straks weer trots zijn op NAC."

Verkoop is bijna rond

Maar had NAC niet juist blij moeten zijn met de City Football Group? Zij brachten toch een hoop geld? "Nee", zegt Van Fessem. "Een zak geld is altijd wenselijk maar niet heilig. En het lokale alternatief heeft ook genoeg geld om te investeren."

Zorgen dat de aandeelhouders niet akkoord gaan met het alternatief zijn er niet. "Het plan dat is aangeboden voldoet aan de eisen die bij ons bekend waren. Die zijn doorgegeven door de aandeelhouders."

Volgens Van Fessem zit het traject eindelijk in de afrondende fase. "We zitten in de eindfase van het verkoopproces. Wat ons betreft gaat het nu heel snel. Het plan is goed genoeg." Daarmee zou er een einde moeten komen aan opnieuw een turbulente tijd bij de club. "De laatste maanden waren heftig. Iedereen had een mening. Hopelijk kunnen we nu vooruit."

