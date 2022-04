Geen eigenaar, wél grote invloed: deze macht hebben voetbalsupporters

De mislukte overname van NAC door de City Football Group (CFG) past in een trend. Dat stelt Ruud van der Knaap, sportmarketeer bij Triple Double. Hij ziet de stem van de voetbalsupporters steeds groter worden. “Supporters vinden de identiteit van de club belangrijker dan het winnen van prijzen”, waarmee Van der Knaap verwijst naar de keus van de NAC-supporters.

De ‘makkelijkste’ oplossing voor NAC om aan geld, spelers en infrastructuur te komen en zo een einde te maken aan de sportieve malaise was in zee gaan met de Engelse City Football Group van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan uit Abu Dhabi, die ook eigenaar is van Manchester City. “Heel veel clubs in Nederland zouden CFG met open armen hebben verwelkomd”, weet Ruud van der Knaap.

Maar de NAC-fans voorzagen dat de cultuur van hun club in gevaar zou komen en wilden daarom niet dat de Engelsen eigenaar zouden worden.

De situatie bij NAC noemt Van der Knaap heel bijzonder. Vooral dat vier mensen verantwoordelijk zijn voor een ‘gouden aandeel’ en daarmee een overname kunnen blokkeren. Ze hebben nu gekozen voor een lokaal initiatief: NAC=Breda.