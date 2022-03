Charmeoffensief City Group bij NAC-fans mislukt: 'Wij zijn niet overtuigd'

NAC-supporters gingen naar Manchester om daar een spandoek op te hangen (foto: Breda Loco's).

Het charmeoffensief van de City Football Group om NAC-supporters te overtuigen van hun plannen is mislukt. Een paar dagen na de bekendmaking dat CFG de Bredase voetbalclub over wil nemen is de storm nog altijd niet gaan liggen. Het leidde zelfs tot een bezoek van enkele supporters aan Manchester City, het moederbedrijf van de City Football Group.

Al de hele week zijn er supportersacties met als voorlopige klap op de vuurpijl een bezoek aan meerdere clubs van de City Football Group. Eerder deze week hingen er ook spandoeken bij het NAC-stadion en in de binnenstad van Breda. Ook hingen enkele supporters NAC-vlaggen halfstok. Het mag duidelijk zijn dat de supporters nog altijd boos zijn over het feit dat NAC mogelijk wordt overgenomen door de City Group. Daar waren de afgevaardigden inmiddels van op de hoogte en dus volgde er een charmeoffensief. Diverse supportersgeledingen kregen een presentatie met daarin de plannen voor de toekomst. Maar al vrij snel werd gecommuniceerd dat die plannen niet overtuigend waren.

"Het rammelde aan alle kanten."

“De ophef heeft indruk gemaakt op de City Group”, vertelt NAC-supporter Leon Deckers van de Breda Loco’s in het radioprogramma De Zuidtribune. “Er is toen een gesprek geweest maar daarin is niemand overtuigd geraakt. Er werd niks duidelijk. Het rammelde langs alle kanten. Het leek niet alsof de City Group op leven en dood iets aan het verkopen was. Wij zijn niet overtuigd.” Ook De Clubraad laat weten niet genoeg antwoorden te hebben gekregen.

En dus is het woord weer aan de RVC en Stichting NOAD. Deze twee partijen kunnen nu de overname stopzetten. De meeste supporters hebben hun hoop gevestigd op Stichting NOAD, ook wel het gouden aandeel genoemd. Daarin zitten vier vertegenwoordigers: Peter Daalmans (NAC-museum), Hubert Baardemans (oud-NAC), Sjoerd van Fessem (clubraad) en Walter Clement (jeugdopleiding). Mits zij niet akkoord gaan met de plannen van de City Football Group, iets wat zeer waarschijnlijk is, moeten ze binnen zes weken met een alternatief komen. Welk alternatief dat gaat worden is voorlopig nog onduidelijk. Stichting NOAD heeft in totaal ook zes weken de tijd om een beslissing te nemen. In het ergste geval duurt het dus nog drie maanden al is dat zeer onwaarschijnlijk. Er is namelijk haast bij geboden. De huidige grootaandeelhouders investeren niks meer in de club waardoor het geldpotje langzaam opraakt. De druk op Stichting NOAD neemt toe, maar zij zullen juist ondanks dat de tijd dringt zorgvuldig te werk gaan. Tot die tijd zullen de supporters zich nog wel blijven roeren. Vrijdag speelt NAC een thuiswedstrijd. Dan zullen er ongetwijfeld meer acties volgen.