Volkstuinen enorm in trek: jarenlange wachtrij voor wie groente wil kweken

In deze zonnige tijden van het jaar kunnen tuinierders weer los buiten. Steeds populairder wordt het kweken van eigen groenten. Wie geen eigen tuin heeft, kan daarvoor zijn toevlucht zoeken in een gehuurde moestuin. Maar wie er nu nog eentje zoekt, komt bedrogen uit. Op sommige plekken moet je wel tien jaar wachten. Sommige verenigingen hebben de wachtlijst zelfs tijdelijk gesloten.

Hoe lang je precies moet wachten, is volgens Jeanne niet te voorspellen. "Als iemand zijn of haar tuin opzegt, kan degene bovenaan de lijst die huren." Maar het komt niet heel snel voor dat iemand de huur opzegt. "Afgelopen jaar hebben we toevallig zes tuinen kunnen uitdelen, maar dat is niet vaak zo veel." Het gevolg: het kan al snel drie jaar duren voordat je aan de beurt bent.

Ook bij Tuinvereniging Oosterplas in Den Bosch zien ze een toenemende populariteit. Op het terrein liggen tachtig tuinen en er staan ruim dertig mensen op de wachtlijst. "Sinds corona is de wachtlijst anderhalf keer zo lang", legt secretaris Jeanne van der Ven uit. De vereniging krijgt wekelijks nog nieuwe aanmeldingen binnen. "We geven wel aan dat mensen jaren moeten wachten, dan haken ze vaak weer af."

Bij De Bommessee in Bergen op Zoom loopt de wachttijd op tot zo'n zes jaar. "Er staan vijftien mensen op de wachtlijst en ieder jaar komen er één of twee tuinen vrij. Het verloop is minimaal, bijna niemand gaat weg", weet voorzitter Christ Dietvorst. Die populariteit was volgens hem altijd al zo. "We zien wel een verschuiving in het soort mensen dat zich aanmeldt. De laatste jaren komen er steeds meer jonge mensen tuinieren."

Bij Volkstuinvereniging Aanschot in Eindhoven is de wachtlijst gesloten voor nieuwe aanmeldingen. "Er staan nu negen mensen op. Het zou best wel eens kunnen dat die twee jaar moeten wachten", vertelt secretaris Roel Kamperman.

De vereniging heeft zo'n honderd tuinen. "Er is zelfs een keer iemand bij mij aan de deur geweest, omdat hij heel graag een tuin wilde bij ons", vertelt Roel.