Werkelijk alles in de schappen wordt duurder, maar waar kijk jij van op?

Stel je hebt ouders die binnenkort vijftig jaar getrouwd zijn en je wilt daar een paar trosjes heliumballonnen voor bestellen. Waar zo’n trosje voorheen 7 euro kostte, betaal je nu het dubbele. Want helium ‘is door de oorlog’ heel moeilijk te verkrijgen. Bij nagenoeg iedere boodschap krijg je wel een draai om je oren met een financiële tegenvaller. Want tja, die oorlog. Maar is dat inderdaad de grote veroorzaker.

Het is lastig te toetsen, of alle prijsstijgingen werkelijk veroorzaakt worden door de oorlog in Oekraïne. Vaak doet ook de nasleep van corona nog een duit in het zakje.

Een paar voorbeelden:

Batterijen worden duurder, want het benodige nikkel is een belangrijke grondstof voor batterijen. En dat komt voor het grootste deel uit Rusland is de verklaring.

Honing is aan de prijs want het komt voor een groot deel uit Oekraïne. En in een door oorlog verscheurd land is het voor bijen nu heel moeilijk honing produceren. Onder meer omdat er minder zonnebloemen in het land zijn.

Helium wordt gewonnen uit aardgas en is niet kunstmatig na te bootsen. Ook daarvoor zouden we Rusland en Oekraïne nodig hebben. Ballonnenleveranciers geven aan dat het gas nu heel moeilijk te krijgen is en daardoor schieten prijzen omhoog.

Het zijn allemaal producten waarvan we niet zien aankomen dat het duurder wordt. Wij zijn benieuwd waar jij van opkijkt in deze prijsstijgingen. Welke producten kom jij tegen in de winkel waar je steil van achterover slaat? Laat het ons weten!