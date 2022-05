Weer bijna honderd appende automobilisten op de bon geslingerd

95 automobilisten zijn donderdag op de bon geslingerd, omdat ze achter het stuur met hun telefoon bezig waren. De politie controleerde weggebruikers op snelwegen in het oosten van onze provincie vanuit een touringcar. Begin deze maand waren er ook al honderd weggebruikers mét telefoon in de hand het haasje op de A16 en A59.

In totaal werden er 122 bekeuringen uitgedeeld, laat de verkeerspolitie weten. Naast de 95 boetes voor appers, werden bestuurders op de bon geslingerd voor te hard rijden, rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed.

"Het smartphonegebruik achter het stuur lijkt er bij sommige weggebruikers ingeslopen en dat moet veranderen", benadrukte de politie bij een eerdere touringcarcontrole op de A16 en A59, begin mei. Toen kregen in totaal 143 mensen een boete.

Afleiding is volgens de politie een van de belangrijkste oorzaken waardoor ongelukken in het verkeer ontstaan. "Het is gevaarlijk voor jezelf en je mede-weggebruikers om tijdens het rijden je smartphone te bedienen", benadrukt een woordvoerder.

Bestuurders staande gehouden

In de touringcar zitten agenten die voorbijrijdende auto’s en vrachtwagens controleren, met daaromheen een team van andere voertuigen in onopvallende auto's en op motoren. Als de agenten in de touringcar een automobilist spotten die de fout ingaat, geven ze dat door aan de collega's buiten de bus.

In deze video zie je hoe de politie te werk gaat.