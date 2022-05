Na zware blessure geniet Justin Ogenia in Eindhoven: 'Gaat om de mindset'

De tweede basisplaats van het seizoen, zijn eerste doelpunt, voor het eerst in vier duels winst tegen De Graafschap en een ticket naar de halve finale van de play-offs. Op vrijdag de dertiende had Justin Ogenia een hele mooie avond. Eén waar hij nog wel even van geniet.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Verschillende carnavalskrakers schallen er na de 3-1 zege van FC Eindhoven uit de speakers in het Jan Louwers Stadion. Spelers als Jort van der Sande, Jens van Son en Mawouna Amevor nemen nog even de tijd om met fans te praten en op de foto te gaan. Het echte feestje is dan al even voorbij, Ogenia is net naar de kleedkamer. "Nee, ik lag nog niet op de behandeltafel. Ik was even een shake pakken. Morgen rustig aan doen en dan kijken we weer. Nu voel ik me in ieder geval goed.” Ogenia ontbrak een groot gedeelte van dit seizoen door een kruisbandblessure. Halverwege januari maakte hij zijn eerste minuten in de competitie. Een maand geleden speelde hij - tot het duel met De Graafschap - zijn enige duel als basisspeler, tegen Jong PSV. Toen bleef de teller steken op 73 minuten, nu hield hij het een paar minuten langer vol.

"Ik voelde het al in minuut 65, ik was echt helemaal klaar."

In minuut 75 ging hij naar de grond, twee minuten later werd hij gewisseld. “Ik was echt helemaal klaar”, zegt de voormalig speler van Willem II met een grote glimlach. “Ik voelde het al rond minuut 65. Ik zei al tegen de trainer dat het einde er aan zat te komen. Ik dacht: ik zeg het maar alvast. Genoeg is genoeg.” "Vroeger zou ik echt doorgaan tot het einde", geeft Ogenia toe. Maar na die zware blessure staat hij er anders in. "Als je benen moe zijn en je moet gek springen ofzo, je komt verkeerd terecht, dat blijft in je hoofd zitten. Dan moet je gewoon verstandig zijn. Als ik niet meer kan ga ik domme dingen doen, kan ik mezelf pijn doen. Na zo’n blessure hoeft dat gewoon niet. Er zijn wissels die fit zijn, die sterk zijn. Dus als het echt niet kan, moet je gewoon wisselen. Dat is echt geen probleem.”

"Hier moet je van genieten, wij komen niet elk seizoen in de play-offs."