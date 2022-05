Hapert niet blij met verplaatsen van kermis: 'Het is een dorpsfeest'

De gezichten in Hapert staan op onweer. De gemeente Bladel heeft de kermis voor de komende twee jaar verbannen naar een weiland bij de molen. Zo'n vijfhonderd meter van de Markt. Volgens de gemeente is dat beter voor de sfeer en zijn er minder incidenten. In Hapert wordt daar anders over gedacht. 'De kermis is een dorpsfeest en dat hoort thuis in het centrum."

Tom Wilborts, eigenaar van café De Gaopert, kijkt over de Markt. "Hier had normaal gesproken over een paar weken een kermis moeten staan. Maar die is helaas verplaatst naar de zijkant van het dorp. Dat vinden we echt ontzettend jammer. We waren met de gemeente in overeenstemming om naast de kermis een tent neer te zetten om er een mooi evenement van te maken."

Onlangs lag er echter een brief van de gemeente op de mat. De kermis wordt de komende twee jaar verplaatst naar het terrein bij de molen, luidde de boodschap. "Met als reden dat de horeca en het vertier van elkaar worden gescheiden. Kermis is een dorpsfeest en dat vier je in het centrum van het dorp", vindt Wilborts.