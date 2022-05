Brand in appartementencomplex Sint-Oedenrode, alle bewoners geëvacueerd

Bij een appartementencomplex aan de Meierij B in Sint-Oedenrode heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand gewoed. Alle bewoners moesten worden geëvacueerd. Eén bewoner moest naar het ziekenhuis per ambulance. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.

Het vuur ontstond rond kwart voor vier in een van de appartementen. De brandweer en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. De politie zorgde ervoor dat het hele complex werd ontruimd. De bewoners werden opgevangen bij Brabantzorg locatie Odendael, aan de overzijde van het complex.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties

De brand was snel onder controle. Het was niet nodig de gealarmeerde hoogwerker en waterwagen in te zetten. Wel heeft de brandweer in omliggende woningen metingen verricht voor schadelijke stoffen. Omdat niet alle bewoners thuis waren, moest op sommige plekken de voordeur worden opengebroken. Voor mensen die na de brand niet meer terug naar huis konden, is opvang geregeld. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.