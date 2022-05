Boer Jan wil graag mensenpoep, maar krijgt geen drol

Vol smacht wacht Jan Rasenberg zaterdagochtend op een goede lading Brabantse ontlasting. Samen met Stichting Rondgang deed hij een oproep: mensen, breng je poep en plas naar mijn mestkelder. Het werd een anticlimax: niemand gaf gehoor aan zijn poepoproep. En da's shit, want het is wél veel beter voor het milieu.

Samen met 140 koeien, 150 schapen, 130 stuks jongvee en heel veel kak woont melkveehouder Jan Rasenberg op een natuurboerderij in Hooge Zwaluwe. Zonder riool. Als de beste boer zelf een nummer 2 doet, komt die dus gewoon in de mestkelder terecht. "Dat was vroeger eigenlijk al heel normaal, maar voor ons is het dat nog steeds. Het is niet dat ik dat speciaal voor deze actie doe."

Maar de mestkelder overstroomt niet, na de oproep van het initiatief Broodje Poep. Het blijft akelig stil bij de boerderij. Sterker nog: er is geen drol te beleven. Niemand, maar dan ook echt niemand, is zijn zaterdagbams in een dampend tupperwaredoosje in Hooge Zwaluwe af komen geven.

Rasenberg blijft er realistisch onder. "De oproep is vooral een ludieke actie, hoor. Misschien weten gewoon te weinig mensen ervan", zegt hij. "En het is ook een drukke dag vandaag. Het is immers ook molendag."