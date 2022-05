Man die jongetje (6) korte tijd meenam in bestelbus meldt zich bij politie

De bestuurder van de witte bestelbus die werd gezocht in Someren heeft zichzelf bij de politie gemeld. De man zou een voor hem onbekend 6-jarig jongetje woensdagmiddag korte tijd hebben meegenomen in zijn bus. De politie vroeg mensen uit te kijken naar de bus, maar ook die is inmiddels terecht.

Evie Hendriks Geschreven door