Vluchtelingen uit Ter Apel kunnen tijdelijk in noodopvang Breda terecht

Vluchtelingen uit het Groningse aanmeldcentrum Ter Apel worden vanaf zaterdag tijdelijk ook opgevangen in Breda. Dit gebeurt in de noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne, aan de Claudius Prinsenlaan.

Namens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, biedt de gemeente Breda vijftig plekken aan als noodopvang voor vluchtelingen uit Ter Apel. Ze worden opgevangen op de noodlocatie aan de Claudius Prinsenlaan. Daar zitten nu Oekraïense asielzoekers, maar vanaf zaterdag zullen hier ook Syrische, Afghaanse en Jemense vluchtelingen worden opgevangen.

Ter Apel barst uit haar voegen en de situatie daar is onhoudbaar. Na een dringende oproep vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) boden de gemeentes Sittard-Geleen en Nijmegen opvangruimte aan. Daar sluit Breda zich nu dus bij aan.

Hulp vanuit Breda

In totaal kunnen er in de noodopvang in Breda tweehonderd mensen worden opgevangen. Vijftig plekken zijn nu beschikbaar voor de vluchtelingen uit Ter Apel. Dit aantal wordt eventueel verdubbeld naar honderd.

De gemeente Breda zegt niet te willen wegkijken van de noodsituatie in Ter Apel. "De oplossing zullen we in Nederland met elkaar moeten vinden. Door deze crisisnoodopvang te bieden, geven we het COA de ruimte om een geschikte verblijfplaats te zoeken voor deze mensen." Daarbij geeft de gemeente aan het gebouw ook te blijven gebruiken als aanmeldcentrum voor Oekraïense vluchtelingen.

Buiten slapen

Door de grote stroom aan Oekraïense vluchtelingen is er in Groningen niet genoeg plek meer, zelfs niet voor tijdelijke bedden. Afgelopen woensdag was het er zelfs zo vol, dat tientallen asielzoekers buiten moeten slapen. Daarom luidt het COA de noodklok en roept Nederlandse gemeentes op om slaapplekken te vinden voor de asielzoekers.