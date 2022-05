Van uitstel komt zomercarnaval in Schaijk: 'Leuk, maar niet vertrouwd'

Onder een stralende zon en strakblauwe hemel trok zaterdag een carnavalsoptocht door de straten van Schaijk. Een late corona-inhaaloptocht welteverstaan, die in februari moest worden afgeblazen. Heel Schaijk liep uit om de Moeslandse carnavalsoptocht alsnog te zien.

Ideaal zou je denken; een optocht bij zomerse temperaturen van rond de 23 graden en een stralende zon. Heel wat anders dan bij de traditionele carnavalsoptocht in de winter. Leuk vinden de mensen het zeker, de stemming zit er prima in. Maar tóch geven de meesten de voorkeur aan het 'echte' en koudere carnaval in februari. "Dit is niet vertrouwd en anders", zegt een jongeman die een pilsje drinkt en staat te kijken. Twee keer per jaar carnaval, dat vindt hij dan weer wel een goed idee. Met zomercarnaval als bonus dus: "Ieder voorjaar een zomerse editie van de optocht mag van mij wel, maar dan wel alleen exclusief in Schaijk."

Schaijk liep uit voor de carnavalsoptocht

Bij dit stralende weer staan de meeste toeschouwers in korte broek en met een T-shirtje te kijken naar de optocht. Een man die de wagens begeleidt, mist ondanks alles toch het 'echte' carnavals gevoel. "Dit is anders, en lang niet iedereen is verkleed, zoals normaal met carnaval." Volgende keer toch maar liever weer in februari, als je het hem vraagt.

Na twee jaar corona mogen we weer!

De terrassen zaten hoe dan ook bomvol en langs de weg was het een drukte van belang met toeschouwers. Want al was dat hele zomerse carnaval misschien wat onwennig, het bouwen van een feestje dat zijn ze nog niet verleerd in Schaijk.