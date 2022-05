Brandweer rukt uit voor 'zeer grote' brand bij natuurgebied in Eindhoven

De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een natuurbrand bij Eindhoven. Die bleek bij aankomst niet zo groot als aanvankelijk gedacht. Er brandde een stuk van zo'n dertig bij dertig meter af.

De brand woedde bij het Leenderfietspad in Eindhoven, dat is aan de zuidkant van de stad langs de N2. Die werd tijdelijk afgezet om te zorgen dat de brandweer bij de brand kon komen.

Maar woordvoerder van de brandweer Frank Poels zegt dat de brand uiteindleijk mee bleek te vallen: "De eenheden die als eerste bij de brand waren, hebben een flinke klap uitgedeeld." Kort daarna werd er dan ook alweer afgeschaald en konden de eerste wagens weer retour naar de kazerne.

Uiteindelijk brandde er een stuk bos van zo'n dertig bij dertig meter af. Dat was deels omheind door zand en water, wat ervoor zorgde dat de brand zich niet zo snel kon verspreiden.

Droogte

Omdat het zo droog is, rukt de brandweer in principe groot uit bij een melding van een natuurbrand. "De eerste klap is een daalder waard", zegt de woordvoerder. "Daardoor lijkt het op de melding misschien groter dan het daadwerkelijk is."

Twee blusvoertuigen en een watertank blijven bij het natuurgebied om na te blussen.