PSV verhuurt verdediger Baumgartl ook komend seizoen aan Union Berlin

PSV verhuurt Timo Baumgartl ook komend seizoen aan de Duitse club Union Berlin. De 26-jarige verdediger werd vorig jaar voor één seizoen uitgeleend aan de nummer 5 van Duitsland, maar die overeenkomst is met een jaar verlengd, zo heeft de Duitse club bevestigd.

Union verzekerde zich op de laatste speeldag van de Bundesliga van de vijfde plaats en daarmee van een plek in de Europa League. Op eigen veld werd VfL Bochum met 3-2 verslagen.

Tumor verwijderd

Baumgartl was er niet bij tijdens de laatste competitiewedstrijd. Bij de verdediger werd begin deze maand een tumor verwijderd. "Ik ben erg dankbaar voor de snelle, duidelijke diagnose en voor de succesvolle operatie die heeft plaatsgevonden", zei hij eerder deze week.

"Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken voor de ongelooflijke steun. Dat zal ik nooit vergeten. Mijn focus ligt nu op het snelst mogelijke herstel."

PSV nam Baumgartl in 2019 over van VfB Stuttgart. Hij tekende toen voor vijf jaar in Eindhoven.

