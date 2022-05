Felle, uitslaande brand legt restaurant in Schaijk in de as

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Marco van den Broek/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige 1/2 Foto: Marco van den Broek/SQ Vision Mediaprodukties

In restaurant Nieuw Schaijk aan de Rijksweg in Schaijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag een uitslaande brand gewoed. Het vuur ontstond rond half twee 's nachts.

De brandweer rukte met groot materieel uit, en kreeg daarbij assistentie van korpsen uit Nistelrode, Oss en Erp, maar kon niet voorkomen dat het restaurant helemaal uitbrandde. Er is weinig over van het pand. De Rijksweg werd enige tijd helemaal afgesloten voor het verkeer. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision Mediaprodukties

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision Mediaprodukties