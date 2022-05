Pakt Willem II de laatste strohalm of is degradatie vandaag een feit?

Onder Fred Grim begon Willem II – ondanks een 4-0 nederlaag tegen Feyenoord – goed aan het seizoen. De Tilburgse ploeg stond zelfs even tweede. Maar het ging daarna van slecht naar dramatisch. Door een opleving in de laatste weken kan het zichzelf zondag handhaven, de play-offs halen én degraderen. Wat zijn de scenario’s?

De opdracht voor de ploeg van trainer Kevin Hofland zelf is in ieder geval heel duidelijk. Willem II moet winnen. Bij een gelijkspel of nederlaag tegen FC Utrecht valt het doek definitief voor de Tricolores en speelt het volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Handhaving

Tijdens de wedstrijd zal de blik van de technische staf en de supporters met regelmaat op de telefoon gericht worden, kijkend naar tussenstand bij de wedstrijden van Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard. Sparta moet op bezoek bij Heracles Almelo verliezen, terwijl Fortuna Sittard niet mag winnen van NEC.

Als de twee concurrenten allebei verliezen, blijven Sparta en Fortuna op 32 punten staan. Willem II eindigt met een zege op 33 punten, genoeg voor directe handhaving. Ook bij een nederlaag van Sparta en een gelijkspel van Fortuna Sittard blijft Willem II in de Eredivisie, want de Tilburgse ploeg heeft een beter doelsaldo dan de Limburgse club.

Play-offs

Bij een overwinning van Willem II en één gunstige uitslag in Almelo of Nijmegen mag Hofland zich met zijn ploeg opmaken voor de play-offs. De Tilburgse ploeg staat nu zeventiende, als het dit seizoen als nummer zestien weet te eindigen begint het komende woensdag in de halve finale met een uitwedstrijd tegen Excelsior. Het moet dan hopen op een nederlaag of gelijkspel voor Fortuna Sittard of een nederlaag van Sparta.

Degradatie

Met de steun van de supporters, die ook een belangrijke rol speelden tijdens de thuiszege op Heracles Almelo een week geleden, hoopt Willem II te winnen van FC Utrecht. Als dat lukt zet het een belangrijke stap in het ontlopen van degradatie. Alleen zeker is er dan nog niets. Bij een zege van Fortuna Sittard en een gelijkspel of overwinning van Sparta speelt Willem II na acht seizoenen in de Eredivisie dan weer op het tweede niveau van Nederland.

De aftrap is bij alle wedstrijden om half drie. Rond kwart over vier is dan duidelijk of Willem II de laatste strohalm gepakt heeft of dat het zich op moet maken voor wedstrijden tegen ploegen als Helmond Sport, Jong PSV en NAC Breda.

