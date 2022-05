Bloedmaan maandagochtend amper te zien boven Brabant

Het is een van de mooiste shows van ons zonnestelsel: de totale maansverduistering. Zondagnacht en maandagochtend speelt het bijzondere fenomeen zich af. Maar deze zogenoemde bloedmaan zal boven Brabant nauwelijks zichtbaar zijn.

De totale verduistering is in principe over de hele wereld te aanschouwen tussen 4.28 uur en 7.56 uur Nederlandse tijd. Het mooiste moment speelt zich af van één minuut voor halfzes tot vijf voor zeven in de ochtend. Dan staat de maan precies in de schaduw van de aarde. Er valt dan geen direct zonlicht meer op de maan waardoor een rode gloed ontstaat.

Bewolking gooit roet in het eten

In Nederland komt de zon rond kwart voor zes op en al iets eerder gaat de maan onder. Daardoor is een groot deel van de maansverduistering niet te zien. Vanwege de lage stand van de maan moet het ook nog eens onbewolkt zijn om het spektakel te kunnen volgen. In het zuiden is er maandagochtend vrij veel bewolking en kans op regen- en onweersbuien, aldus Weerplaza.

Wil je de zeldzame totale maansverduistering toch zien, dan kun je het beste even de provincie uit. Zoek een kijkplekje met weinig stadslicht in Gelderland, Overijssel of Drenthe. Koud wordt het niet. De temperatuur aan het einde van de nacht is tussen 12 en 16 graden. Voor de volgende totale maansverduistering die in Nederland zichtbaar zou moeten zijn, moeten we nog even geduld hebben. Die is volgens deskundigen in 2025.