Wielrenners gewond bij ongeluk Bavel, politie zoekt zwarte Volkswagen Up

Twee wielrenners zijn zondagochtend in Bavel gewond geraakt nadat een automobilist vermoedelijk expres een groep renners afsneed. De politie is op zoek naar de automobilist die na het ongeluk ervandoor ging.

Het ongeluk gebeurde rond halftien op de Gilzeweg. Een groep van zestien wielrenners uit België fietste van Bavel richting Gilze. Volgens een woordvoerder van de politie maakten de wielrenners daarbij geen gebruik van het verplichte fietspad maar van de rijbaan.

Irritatie

Vermoedelijk wekte dat irritatie op bij een man of vrouw in een zwarte Volkswagen Up. "De bestuurder toeterde toen hij of zij de wielrenners inhaalde. Eenmaal voorbij de groep racefietsers stuurde de automobilist plotseling naar rechts."

Twee wielrenners vielen vervolgens op de weg. Volgens de politie woordvoerder is onduidelijk of de auto de slachtoffers ook daadwerkelijk heeft geraakt. "Dat moet onderzoek uitwijzen."

Sleutelbeenbreuk

Een van de wielrenners is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 72-jarige man uit België. Hij liep een sleutelbeenbreuk en schaafwonden op. Het andere slachtoffer raakte lichtgewond.

De politie onderzoekt of er opzet in het spel is. "We denken dat de bestuurder de valpartij wel gemerkt moet hebben. Er is in dat geval dan sprake van doorrijding na een ongeluk." Volgens de politiewoordvoerder zou de Volkwagen na het ongeluk via de snelweg A58 richting Antwerpen zijn gereden.