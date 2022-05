Tropische dagen op komst met kans op flinke onweersbuien

Tijd voor zonnebrandolie en zwembroek of bikini. Want al is het pas mei, de komende week is er kans op tropische temperaturen in Brabant. Lokaal kan het woensdag en donderdag dertig graden worden.

Voordat het zover is, gaan we eerst nog even afkoelen met wat flinke onweersbuien. Daarop is volgens weerdeskundigen maandagmiddag grote kans in delen van Brabant en Limburg. Het KNMI heeft daarvoor inmiddels code geel afgegeven. Voordat de onweersbuien ons bereiken loopt de temperatuur nog op tot zo'n 26 graden en schijnt de zon. Droogte

Slecht nieuws voor de boeren en mensen met een tuin. De droogte zal voorlopig aan blijven houden. Daarbij zijn de onweersbuien een druppel op een gloeiende plaat. Voor de zonaanbidders worden woensdag en donderdag de beste dagen, met temperaturen die kunnen oplopen tot dertig graden. De kans op onweersbuien blijft. Na vrijdag wordt het aanmerkelijk koeler en verdwijnt de kans op zware onweersbuien.