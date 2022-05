De inktzwarte dag voor degradant Willem II in twaalf foto's

Een onthaal van de spelersbus zoals in een jongensboek. Een twaalfde man die als één blok achter de ploeg ging staan. Een knappe 3-0 overwinning op FC Utrecht, en tóch degradatie uit de Eredivisie. Willem II beleefde zondag een dag van uitersten. De inktzwarte dag van de Tricolores in twaalf foto's.

1 - Aankomst spelersbus

Het is de dood of de gladiolen vandaan en de Tilburgse aanhang weet het. Fans zijn massaal op de been om de spelersbus naar het stadion te loodsen.