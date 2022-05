NAC-fans schamen zich na spreekkoor over kanker en komen in actie

De supporters van NAC schamen zich kapot dat een klein deel van de eigen aanhang zich afgelopen zaterdag tijdens het uitduel tegen ADO Den Haag ernstig heeft misdragen. Vanuit het NAC-publiek was het spreekkoor 'Kanker Den Haag' te horen. Ook werd met dezelfde tekst het uitvak beklad. Verschillende groepen NAC-fans gaan nu samen geld ophalen voor kankerbestrijding.

Het was een bizar schouwspel zaterdagmiddag in Den Haag. De NAC-aanhang hing voorafgaand aan het duel uit medeleven een groot spandoek op voor de in maart vertrokken speler Ralf Seuntjens. Bij hem werd vorige week namelijk een tumor ontdekt. Op het doek, vastgemaakt aan het hek, viel te lezen: 'Ralf = NOAD (Nooit Opgeven Altijd Doorzetten). Jouw strijd is onze strijd.'

Niet veel later werd dit mooie gebaar keihard door de plee gespoeld. 'Kanker Den Haag, kanker Den Haag', braakte een man of veertig kort maar duidelijk hoorbaar. Op dat moment stonden ze schuin achter het genoemde spandoek.

"Ik werd er oprecht verdrietig van", zo zegt Kroezen nog altijd vol ongeloof over het spreekkoor. "Het kwam bij mij keihard binnen. Dit is mijn NAC niet en ik wil hier ook niet mee geassocieerd worden. Normaal zou je dit misschien doodzwijgen, maar het is voor mij een te groot onderwerp om er niet iets mee te doen."

Voor NAC-fan Thijs Kroezen is het dan ook onbegrijpelijk wat er zich in Den Haag afspeelde. De voorzitter van supportersgroep B-Side Rats overwon zelf al negen keer kanker , was aanwezig bij de wedstrijd en had daar de tranen in zijn ogen staan.

En dus ging Thijs aan de slag. Samen met verschillende (supporters)groepen binnen NAC bedacht hij een actie om het negatieve gevoel om te buigen naar iets positiefs.

"We schrijven ons in als team voor Swim to Fight Cancer, een zwemtocht op 11 september in de Bredase singels met als doel geld op te halen voor onderzoek naar kanker. We hopen dat veel supporters meedoen en met NAC gaan we allerlei acties opzetten om zoveel mogelijk geld op te halen."

"Met de zwemtocht willen wij afstand nemen van de uitingen en ons op een positieve manier inzetten voor het goede doel", vervolgt de NAC-supporter. "Om te laten zien dat dit niet het NAC is waar wij voor staan of wat we willen zijn. Ik hoop dat de mensen dit snappen dankzij onze actie."