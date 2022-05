Automobilist die doorreed na ongeluk met wielrenners meldt zich bij politie

De bestuurder van de auto die zondagochtend betrokken was bij een ongeluk in Bavel waarbij twee wielrenners vielen, heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een man van 20 jaar uit Bavel. Of hij de groep wielrenners bewust afsneed, is volgens de politie nog niet duidelijk. Ook staat nog niet onomstotelijk vast dat hij iets merkte van de valpartij. Hij wordt wel gezien als verdachte.

Sandra Kagie Geschreven door