Wilko sprak maar 3 uur met zijn biologische moeder: ‘Het was een schande'

Als baby werd Wilko Vermuë afgestaan voor adoptie. Hij werd geboren in Moederheil in Breda, een doorgangshuis voor ongehuwd zwangere vrouwen. Dat was een schande in die tijd. In zijn hele leven ontmoette hij zijn moeder maar één keer. En op de plek waar vroeger het Moederheil-gebouw stond, speelt Wilko nu mee in een theaterstuk: “Dit is een kans die ik nooit meer krijg.”

In Breda zijn is voor Wilko bijzonder: “Ik voel me altijd tot deze stad aangetrokken.” Hij is er geboren, maar niet opgegroeid: hij werd geadopteerd door een gezin uit Borssele. Wilko staat in het park dat ooit hoorde bij Moederheil. Het gebouw zelf is er niet meer, dat werd in de jaren negentig gesloopt. Er staat nu een appartementencomplex.

Wilko werd in 1968 in Moederheil geboren. Zijn moeder kampeerde negen maanden ervoor met vriendinnen op een camping in Cadzand. Daar raakte ze zwanger. Ongehuwd: een doodzonde in die tijd. Dus stond ze haar zoon na geboorte af.