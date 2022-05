Alles in de schappen wordt duurder, hier kijken we het meeste van op

Werkelijk alles in de schappen wordt duurder, maar waar kijk jij van op? Lezers reageerden massaal op deze vraag en noemden heel veel producten die onverwachts veel duurder uitvallen. “Ik kijk iedere week weer op van de kassabon, die bij ongeveer dezelfde boodschappen, steeds een hoger eindbedrag laat zien.”

“Alles is te duur, je wordt bijna afgestraft omdat je leeft”, reageert Desiree gefrustreerd op onze vraag. De prijsstijgingen zijn niet enkele eurocenten, een prijsstijging van vijftig cent tot hele euro’s in een paar maanden tijd wordt door haar en veel andere lezers als ongekend ervaren.

De plek waar mensen zich het meest verbazen over het prijskaartje is de supermarkt. We worden daar vrijwel dagelijks mee geconfronteerd. “De wekelijkse boodschappen, niet normaal. En mijn salaris stijgt niet mee op dat tempo”, laat Miranda weten. “Om maar te zwijgen van de vaste lasten.”

Vleeswaren, toiletpapier en frituurvet worden vaak genoemd. Maar ook andere opvallende artikelen als kattenbakvulling en latex-handschoenen vallen hoger uit.

Waar sta jij van te kijken? Dit zeiden onze lezers

250 gram gerookte spekreepjes voor 4,15 euro

Drie liter vloeibaar frituurvet voor 12,99 euro

Een doosje eieren voor 3,49 euro

Latex-handschoenen van 3,95 euro naar 9,95 euro

Vleeswaren: een ons kipfilet van 1,50 euro naar 3,45 euro

Afbakpistoletjes: van 0,98 cent naar 1,40 euro

Hondenvoer: 0,95 cent en een dag later 1,05 cent

Wc-papier: van 5,50 euro naar 6,29 euro

Schoonmaakazijn: vijf liter 1,85 euro, nu 2,86 euro

Invriesijsjes: eerst rond de 42 cent nu 79 cent per zak

Kattenbakvulling: van 8 euro naar 11 euro

Rode paprika: per stuk 2,89 euro

Een potje Calvé Pindakaas smeuïg: bijna 4,50 euro

Een ons paling: 12,50 euro

Biologische kruidenthee: van 0,99 cent naar 1,29 euro.

Hebben de landen om ons heen dan ook zo’n last van prijsverhogingen, vraagt Chantal zich af.

Sommige lezers hebben al eens boodschappen gedaan over de grens, maar een bezoek aan België of Duitsland schijnt niet te lonen. "Op sterke drank na, vond ik het in Duitsland aardig tegenvallen", meldt Guido.

Het is voor ons Brabanders veel te ver weg, maar in Spanje zijn de boodschappen wel veel goedkoper schrijft John ons vanuit het zuiden. “Alle levensmiddelen zijn beduidend goedkoper. Ook de bij ons schaarse zonnebloemolie is hier bijna de helft goedkoper dan in Nederland.”